ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Курс евро вырос до максимума за три года

Киев, Понедельник 28 декабря 2020 17:27
Курс евро вырос до максимума за три года
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)
Автор: Александр Белоус

Единая европейская валюта подорожала до максимума с февраля 2018 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 декабря 2020 года установил курс евро на уровне 34,64 гривен за евро. Это на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 29 декабря установлен на таком уровне: 34,6458 гривен за евро (+0,0857 грн). При этом курс евро на 28 декабря составляет 34,5601 гривен за евро.

Курс евро вырос до максимума за три года

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс вырос до максимума почти за три года. Выше курс был только 5 февраля 2018 года - 34,83 гривен за евро.

Курс евро вырос до максимума за три года

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 34,62 гривен за евро. Курс в покупке составляет 34,60 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,36 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 29 декабря установлен на таком уровне: 28,3668 гривен за 1 доллар (+0,0121 грн). При этом курс доллара на 28 декабря составляет: 28,3547 гривен за 1 доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика Курс еврокурс НБУКурс гривны

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь