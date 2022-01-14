Курс евро вырос до максимума с начала сентября
Фото: курс евро вырос на 20 копеек (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 17 января 2022 года установил официальный курс евро на уровне 31,98 гривен за евро. Это на 20 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 17 января 2022 года установлен на таком уровне: 31,989 гривен за евро (+0,2077 грн). При этом курс евро на 14 января составляет 31,7813 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, курс евро поднялся до максимума с сентября 2021 года. Выше курс был только 3 сентября - 32,0067 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
На межбанке курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 32,05 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,03 гривен.