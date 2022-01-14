Курс евро вырос до максимума с начала сентября

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 января 2022 года установил официальный курс евро на уровне 31,98 гривен за евро. Это на 20 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 17 января 2022 года установлен на таком уровне: 31,989 гривен за евро (+0,2077 грн). При этом курс евро на 14 января составляет 31,7813 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро поднялся до максимума с сентября 2021 года. Выше курс был только 3 сентября - 32,0067 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua