Курс доллара на межбанке поднялся до 28 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 14 января 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 14 копеек до 28,01 гривен за доллар, курс в покупке до 27,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 32,05 гривен за евро.