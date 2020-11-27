Курс евро вырос до максимума до максимума с февраля 2018 года

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала до максимума почти за три года

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 ноября 2020 года установил курс евро на уровне 33,95 гривен за евро. Это на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 30 ноября установлен на таком уровне: 33,9596 гривен за евро (+0,1141 грн). При этом курс евро на 26 ноября составляет 33,8455 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро вырос до максимума почти за три года. Выше курс был 6 февраля 2018 года - 34,51 гривен за доллар.



Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 21 копейку до 34,08 гривен за евро. Курс в покупке составляет 34,05 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,46 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 30 ноября установлен на таком уровне: 28,4681 гривен за 1 доллар (+0,0253 грн). При этом курс доллара на 27 ноября составляет: 28,4428 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс растет восьмой день подряд. Вместе с тем, за последний месяц курс практически не изменился. За ноябрь курс доллара вырос на 0,1% с 28,43 грн/доллар на 31 октября до 28,46 грн/доллар на 30 ноября.