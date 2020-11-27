Курс доллара ускорил рост на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар поднялся выше уровня 28,50 гривен, евро - выше 34 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 27 ноября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 9 копеек до 28,54 гривен за доллар, курс в покупке до 28,51 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 21 копейку до 34,08 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,5150 - 28,5400 грн/доллар, евро 34,0526 - 34,0824 грн/евро, российский рубль 0,3750 - 0,3754 грн/рубль.

Отметим, 25 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,4500 - 28,4650 грн/доллар, евро 33,8583 - 33,8761 грн/евро, российский рубль 0,3756 - 0,3761 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,46 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 30 ноября установлен на таком уровне: 28,4681 гривен за 1 доллар (+0,0253 грн). При этом курс доллара на 27 ноября составляет: 28,4428 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс растет восьмой день подряд. Вместе с тем, за последний месяц курс практически не изменился. За ноябрь курс доллара вырос на 0,1% с 28,43 грн/доллар на 31 октября до 28,46 грн/доллар на 30 ноября.