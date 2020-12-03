Курс евро вырос до максимума с февраля 2018 года

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта обновила трехлетний максимум

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 декабря 2020 года установил курс евро на уровне 34,40 гривен за евро. Это на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 4 декабря установлен на таком уровне: 34,4047 гривен за евро (+0,0887 грн). При этом курс евро на 3 декабря составляет 34,316 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро вырос до максимума почти за три года. Выше курс был 6 февраля 2018 года - 34,51 гривен за доллар.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 34,38 гривен за евро. Курс в покупке составляет 34,35 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,30 гривен за доллар. Курс на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 4 декабря установлен на таком уровне: 28,3038 гривен за 1 доллар (-0,1329 грн). При этом курс доллара на 3 декабря составляет: 28,4367 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс снижается второй день подряд после непрерывного роста с середины ноября.