Курс євро виріс до максимуму з лютого 2018 року

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта оновила трирічний максимум

Національний банк України (НБУ) на 4 грудня 2020 року встановив курс євро на рівні 34,40 гривень за євро. Це на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 4 грудня встановлено на такому рівні: 34,4047 гривень за євро (+0,0887 грн). При цьому курс євро на 3 грудня становить 34,316 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро виріс до максимуму майже за три роки. Вище курс був 6 лютого 2018 року - 34,51 гривень за долар.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 17 копійок до 34,38 гривень за євро. Курс купівлі становить 34,35 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 4 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,30 гривень за долар. Курс на 13 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 4 грудня встановлено на такому рівні: 28,3038 гривень за 1 долар (-0,1329 грн). При цьому курс долара на 3 грудня становить: 28,4367 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс знижується другий день поспіль після безперервного зростання з середини листопада.