Курс евро вырос до максимума с февраля 2018 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 ноября 2020 года установил курс евро на уровне 33,78 гривен за евро. Это на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 26 ноября установлен на таком уровне: 33,7840 гривен за евро (-0,0752 грн). При этом курс евро на 25 ноября составляет 33,6801 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро вырос до максимума почти за три года. Выше курс был 7 февраля 2018 года - 33,85 гривен за доллар.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 21 копейку до 33,85 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,83 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,38 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 26 ноября установлен на таком уровне: 28,3816 гривен за 1 доллар (+0,0075 грн). При этом курс доллара на 25 ноября составляет: 28,3741 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс растет шестой день подряд после трех дней снижения.