Курс доллара возобновил рост на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар поднялся выше уровня 28,40 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 25 ноября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 8 копеек до 28,43 гривен за доллар, курс в покупке до 28,34 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 21 копейку до 33,85 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,4150 - 28,4350 грн/доллар, евро 33,8337 - 33,8575 грн/евро, российский рубль 0,3744 - 0,3748 грн/рубль.

Отметим, 23 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3450 - 28,3550 грн/доллар, евро 33,6254 - 33,6432 грн/евро, российский рубль 0,3729 - 0,3733 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,38 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 26 ноября установлен на таком уровне: 28,3816 гривен за 1 доллар (+0,0075 грн). При этом курс доллара на 25 ноября составляет: 28,3741 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс растет шестой день подряд после трех дней снижения.