Курс доллара растет пятый день подряд

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал еще на 1 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,38 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 26 ноября установлен на таком уровне: 28,3816 гривен за 1 доллар (+0,0047 грн). При этом курс доллара на 25 ноября составляет: 28,3741 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс растет шестой день подряд после трех дней снижения.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 25 ноября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,37 гривен за доллар, курс в покупке до 28,35 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 33,78 гривен за евро.

Прогноз

В течение текущей недели курс ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/28,6 грн.