Курс евро вырос еще на 30 копеек до максимума с июля 2021 года
Фото: курс евро вырос на 29 копеек (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 19 января 2022 года установил официальный курс евро на уровне 32,34 гривен за евро. Это на 29 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 19 января 2022 года установлен на таком уровне: 32,3406 гривен за евро (+0,2829 грн). При этом курс евро на 18 января составляет 32,0577 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, курс евро поднялся до максимума с июля 2021 года. Выше курс был только 14 июля - 32,372 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
На межбанке Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 32,26 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,24 гривен за евро