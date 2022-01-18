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Курс евро вырос еще на 30 копеек до максимума с июля 2021 года

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Украина, Вторник 18 января 2022 17:52
Курс евро вырос еще на 30 копеек до максимума с июля 2021 года Фото: курс евро вырос на 29 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 января 2022 года установил официальный курс евро на уровне 32,34 гривен за евро. Это на 29 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 19 января 2022 года установлен на таком уровне: 32,3406 гривен за евро (+0,2829 грн). При этом курс евро на 18 января составляет 32,0577 гривен за евро.

Курс евро вырос еще на 30 копеек до максимума с июля 2021 года

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро поднялся до максимума с июля 2021 года. Выше курс был только 14 июля - 32,372 гривен за евро.

Курс евро вырос еще на 30 копеек до максимума с июля 2021 года

Скриншот bank.gov.ua

На межбанке Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 32,26 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,24 гривен за евро

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