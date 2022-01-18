Курс євро виріс ще на 30 копійок до максимуму з липня 2021 року
Фото: курс євро виріс на 29 копійок (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 19 січня 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,34 гривень за євро. Це на 29 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 19 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 32,3406 гривень за євро (+0,2829 грн). При цьому курс євро на 18 січня становить 32,0577 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, курс євро піднявся до максимуму з липня 2021 року. Вище курс був тільки 14 липня - 32,372 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
На міжбанку Курс ЄВРО у продажу знизився на 1 копійку до 32,26 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,24 гривень за євро