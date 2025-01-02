Курс євро впав до долара до мінімуму за два роки

Єдина європейська валюта впала на 0,4% до 1,0314 долара, найнижчого рівня з листопада 2022 року. Вона знизилася приблизно на 8% з кінця вересня, коли вона торгувалася вище 1,12 за долар.

Євро впав через побоювання, що експортно-орієнтовані економіки регіону постраждають від торговельних мит США, і очікування, що Європейський центральний банк знизить відсоткові ставки більш агресивно, ніж Федеральна резервна система США. Політична невизначеність у найбільших економіках блоку також посилила тиск.

Багато стратегів прогнозують сповзання до паритету з доларом США або навіть нижче цього року. Востаннє цей ключовий психологічний поріг було подолано 2022 року, після того як повномасштабне вторгнення Росії в Україну спровокувало енергетичну кризу в Європі та спровокувало побоювання рецесії.