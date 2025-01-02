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Курс євро впав до долара до мінімуму за два роки

Фото: Євро впав щодо долара до мінімуму з листопада 2022 року (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Євро впав до найнижчого рівня щодо долара за останні два роки Це сталося на тлі побоювань щодо економіки Європи та розбіжностей у грошово-кредитній політиці з політикою США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Єдина європейська валюта впала на 0,4% до 1,0314 долара, найнижчого рівня з листопада 2022 року. Вона знизилася приблизно на 8% з кінця вересня, коли вона торгувалася вище 1,12 за долар.

Євро впав через побоювання, що експортно-орієнтовані економіки регіону постраждають від торговельних мит США, і очікування, що Європейський центральний банк знизить відсоткові ставки більш агресивно, ніж Федеральна резервна система США. Політична невизначеність у найбільших економіках блоку також посилила тиск.

Багато стратегів прогнозують сповзання до паритету з доларом США або навіть нижче цього року. Востаннє цей ключовий психологічний поріг було подолано 2022 року, після того як повномасштабне вторгнення Росії в Україну спровокувало енергетичну кризу в Європі та спровокувало побоювання рецесії.

 

Після перемоги Дональда Трампа на виборах стратеги Bank of America прогнозували падіння валют ринків, що розвиваються, на 5% у першій половині 2025 року.

Goldman Sachs прогнозував, що курс євро може впасти на 10%, що передбачає падіння нижче 1 долара. За прогнозом Goldman Sachs, це станеться, якщо Дональд Трамп введе широкомасштабні мита і знизить внутрішні податки після перемоги на виборах.

Багато валют основних торгових партнерів США сильно постраждали з листопада через побоювання з приводу тарифів.

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