ua en ru
Ср, 23 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Трамп може обвалити курс євро у разі перемоги на виборах, - Goldman Sachs

США, Середа 23 жовтня 2024 12:47
UA EN RU
Трамп може обвалити курс євро у разі перемоги на виборах, - Goldman Sachs Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Курс євро може впасти на 10%, що передбачає падіння нижче 1 долара. За прогнозом Goldman Sachs, це станеться, якщо Дональд Трамп запровадить широкомасштабні мита і знизить внутрішні податки, якщо він переможе на президентських виборах у США 5 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Колишній президент-республіканець Трамп нині йде врівень з віце-президентом-демократом Камалою Харріс, але радикальна економічна політика Трампа, ймовірно, вплине на Європу, ключового торгового партнера як Сполучених Штатів, так і Китаю.

Goldman Sachs заявив, що сценарій, за якого республіканці переможуть на президентських виборах і в Конгресі, може призвести до підвищення тарифів та зниження внутрішніх податків, що стане стимулом для економіки.

Аналітик Goldman Sachs Майкл Кехілл заявив, що 10% тариф США на весь імпорт і 20% збір на китайську продукцію можуть призвести до різкого зростання долара і падіння євро на 8-10%. Наразі курс залишає 1,083 євро/долар. Востаннє він торгувався нижче паритету у листопаді 2022 року.

Обидві заходи, швидше за все, призведуть до зростання інфляції, що передбачає значно вищі відсоткові ставки у США, ніж у Європі, що підвищить привабливість долара.

"Ми очікуємо, що найбільш сильну відповідь у доларах буде отримано від республіканської кампанії, що відчинить двері для більш значного підвищення тарифів у поєднанні з внутрішніми податковими пільгами", - написав Кехілл.

За словами Кехілла, вужча торгова війна, в ході якої Трамп запровадить лише додаткові мита проти Китаю, може призвести до падіння євро приблизно на 3%.

"Успішна перемога демократів або розкол у демократичному уряді, швидше за все, призведуть до деякого початкового зниження курсу долара, оскільки ринки переоцінюють перспективи істотніших змін тарифів", - заявили в Goldman Sachs

З початку жовтня євро впав на 2,7%, оскільки економіка США віддаляється від Європи, а деякі інвестори готуються до підвищення мит після можливої перемоги Трампа.

Нагадаємо, президентські вибори у США відбудуться 5 листопада. Детальніше про шанси кандидатів читайте у матеріалі РБК-Україна "Трамп проти Гарріс. Хто лідирує в рейтингах кандидатів у президенти США".

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп Курс євро
NEWS
Центральну МСЕК ліквідують до кінця тижня, - глава МОЗ
Центральну МСЕК ліквідують до кінця тижня, - глава МОЗ
DAILY
Генерал Гаврилюк: Обсяги набору до армії в Україні та Росії неспівставні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Генерал Гаврилюк: Обсяги набору до армії в Україні та Росії неспівставні