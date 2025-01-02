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Курс евро упал к доллару до минимума за два года

Фото: Евро упал по отношению к доллару до минимума с ноября 2022 года (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Евро упал до самого низкого уровня по отношению к доллару за последние два года Это произошло на фоне опасений относительно экономики Европы и расхождений в денежно-кредитной политике с политикой США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Единая европейская валюта упала на 0,4% до 1,0314 доллара, самого низкого уровня с ноября 2022 года. Она снизилась примерно на 8% с конца сентября, когда она торговалась выше 1,12 за доллар.

Евро упал из-за опасений, что экспортно-ориентированные экономики региона пострадают от торговых пошлин США, и ожиданий, что Европейский центральный банк снизит процентные ставки более агрессивно, чем Федеральная резервная система США. Политическая неопределенность в крупнейших экономиках блока также усилила давление.

Многие стратеги прогнозируют сползание к паритету с долларом США или даже ниже в этом году. В последний раз этот ключевой психологический порог был преодолен в 2022 году, после того как полномасштабное вторжение России в Украину спровоцировало энергетический кризис в Европе и спровоцировало опасения рецессии.

После победы Дональда Трампа на выборах стратеги Bank of America прогнозировали падение валют развивающихся рынков на 5% в первой половине 2025 года.

Goldman Sachs прогнозировал, что курс что евро может упасть на 10%, что подразумевает падение ниже 1 доллара. По прогнозу Goldman Sachs, это произойдет в случае если Дональд Трамп введет широкомасштабные пошлины и снизит внутренние налоги после победы на выборах.

Многие валюты основных торговых партнеров США сильно пострадали с ноября из-за опасений по поводу тарифов.

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