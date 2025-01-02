Курс євро впав до долара до мінімуму за два роки
Євро впав до найнижчого рівня щодо долара за останні два роки Це сталося на тлі побоювань щодо економіки Європи та розбіжностей у грошово-кредитній політиці з політикою США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Єдина європейська валюта впала на 0,4% до 1,0314 долара, найнижчого рівня з листопада 2022 року. Вона знизилася приблизно на 8% з кінця вересня, коли вона торгувалася вище 1,12 за долар.
Євро впав через побоювання, що експортно-орієнтовані економіки регіону постраждають від торговельних мит США, і очікування, що Європейський центральний банк знизить відсоткові ставки більш агресивно, ніж Федеральна резервна система США. Політична невизначеність у найбільших економіках блоку також посилила тиск.
Багато стратегів прогнозують сповзання до паритету з доларом США або навіть нижче цього року. Востаннє цей ключовий психологічний поріг було подолано 2022 року, після того як повномасштабне вторгнення Росії в Україну спровокувало енергетичну кризу в Європі та спровокувало побоювання рецесії.
Після перемоги Дональда Трампа на виборах стратеги Bank of America прогнозували падіння валют ринків, що розвиваються, на 5% у першій половині 2025 року.
Goldman Sachs прогнозував, що курс євро може впасти на 10%, що передбачає падіння нижче 1 долара. За прогнозом Goldman Sachs, це станеться, якщо Дональд Трамп введе широкомасштабні мита і знизить внутрішні податки після перемоги на виборах.
Багато валют основних торгових партнерів США сильно постраждали з листопада через побоювання з приводу тарифів.