Курс евро упал к доллару до минимума за два года

Евро упал до самого низкого уровня по отношению к доллару за последние два года Это произошло на фоне опасений относительно экономики Европы и расхождений в денежно-кредитной политике с политикой США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Единая европейская валюта упала на 0,4% до 1,0314 доллара, самого низкого уровня с ноября 2022 года. Она снизилась примерно на 8% с конца сентября, когда она торговалась выше 1,12 за доллар.

Евро упал из-за опасений, что экспортно-ориентированные экономики региона пострадают от торговых пошлин США, и ожиданий, что Европейский центральный банк снизит процентные ставки более агрессивно, чем Федеральная резервная система США. Политическая неопределенность в крупнейших экономиках блока также усилила давление.

Многие стратеги прогнозируют сползание к паритету с долларом США или даже ниже в этом году. В последний раз этот ключевой психологический порог был преодолен в 2022 году, после того как полномасштабное вторжение России в Украину спровоцировало энергетический кризис в Европе и спровоцировало опасения рецессии.