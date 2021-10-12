Курс евро упал после трехдневного роста

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 октября 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,42 гривен за евро. Это на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 13 октября установлен на таком уровне: 30,4265 гривен за евро (-0,0747 грн). При этом курс евро на 12 октября составляет 30,5012 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс снизился после роста в течение двух дней.

Скриншот bank.gov.ua