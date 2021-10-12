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Курс евро упал после трехдневного роста

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Украина, Вторник 12 октября 2021 18:04
Курс евро упал после трехдневного роста Фото: курс евро упал на 8 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 октября 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,42 гривен за евро. Это на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 13 октября установлен на таком уровне: 30,4265 гривен за евро (-0,0747 грн). При этом курс евро на 12 октября составляет 30,5012 гривен за евро.

Курс евро упал после трехдневного роста

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс снизился после роста в течение двух дней.

Курс евро упал после трехдневного роста

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 30,43 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 31,41 гривен за евро.

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