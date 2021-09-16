Межбанк закрылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 17 сентября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 26,70 гривен за доллар, курс в покупке до 26,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 31,38 гривен за евро.