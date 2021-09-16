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Межбанк закрылся ростом курса доллара

Новина українською →
Украина, Четверг 16 сентября 2021 17:32
Межбанк закрылся ростом курса доллара Фото: курс доллара на межбанке вырос на 5 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 17 сентября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 26,70 гривен за доллар, курс в покупке до 26,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 31,38 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,6800 - 26,7000 грн/доллар, евро 31,3623 - 31,3858 грн/евро, российский рубль 0,3677 - 0,3684 грн/рубль.

Межбанк закрылся ростом курса доллара

Напомним, 16 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,6350 - 26,6550 грн/доллар, евро 31,4719- 31,4928 грн/евро, российский рубль 0,3670 - 0,3676 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара растет второй день подряд. Национальный банк Украины (НБУ) на 17 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,66 гривен за доллар. Курс вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

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