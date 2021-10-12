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Курс євро впав після триденного зростання

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Україна, Вівторок 12 жовтня 2021 18:04
Курс євро впав після триденного зростання Фото: курс євро впав на 8 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 13 жовтня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 30,42 гривень за євро. Це на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 13 жовтня встановлено на такому рівні: 30,4265 гривень за євро (-0,0747 грн). При цьому курс євро на 12 жовтня становить 30,5012 гривень за євро.

Курс євро впав після триденного зростання

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс знизився після зростання протягом двох днів.

Курс євро впав після триденного зростання

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 8 копійок до 30,43 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 31,41 гривень за євро.

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