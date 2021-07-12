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Курс евро упал после трехдневного роста

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Украина, Понедельник 12 июля 2021 17:52
Курс евро упал после трехдневного роста Фото: курс евро упал на 6 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 июля 2021 года установил курс евро на уровне 32,34 гривен за евро. Это на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 13 июля установлен на таком уровне: 32,3459 гривен за евро (-0,0597 грн). При этом курс евро на 12 июля составляет 32,4056 гривен за евро.

Курс евро упал после трехдневного роста

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс упал после трехдневного роста.

Курс евро упал после трехдневного роста

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 32,38 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,36 гривен за евро.

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