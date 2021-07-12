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Межбанк закрылся снижением курса доллара

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Украина, Понедельник 12 июля 2021 17:10
Межбанк закрылся снижением курса доллара Фото: курс доллара снизился на 4 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 12 июля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,30 гривен за доллар, курс в покупке до 27,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 32,38 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,2800 - 27,3000 грн/доллар, евро 32,3622 - 32,3832 грн/евро, российский рубль 0,3658 - 0,3662 грн/рубль.

Межбанк закрылся снижением курса доллара

Напомним, торги по доллару на межбанке 9 июля 2021 года закрылись в диапазоне: доллар 27,3000 - 27,3300 грн/доллар, евро 32,3887 - 32,4243 грн/евро, российский рубль 0,3669 - 0,3674 грн/рубль.

Курс НБУ

Официальный курс доллара снижается после роста накануне.

Официальный курс гривны к доллару на 13 июля установлен на таком уровне: 27,2904 гривен за 1 доллар (-0,033 грн). При этом курс доллара на 12 июля составляет 27,3234 гривен за 1 доллар.

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