Курс евро упал ниже 32 гривен впервые за год

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 июля 2021 года установил курс евро на уровне 31,84 гривен за евро. Это на 19 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 26 июля установлен на таком уровне: 31,845 гривен за евро (-0,1893 грн). При этом курс евро на 23 июля составляет 32,0343 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс упал до годового минимума. Ниже курс был назад - 22 июля 2020 года - 31,67 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)