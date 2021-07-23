Курс евро упал ниже 32 гривен впервые за год
Национальный банк Украины (НБУ) на 26 июля 2021 года установил курс евро на уровне 31,84 гривен за евро. Это на 19 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 26 июля установлен на таком уровне: 31,845 гривен за евро (-0,1893 грн). При этом курс евро на 23 июля составляет 32,0343 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс упал до годового минимума. Ниже курс был назад - 22 июля 2020 года - 31,67 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже снизился на 26 копеек до 31,83 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,80 гривен за евро.
Прогноз
По прогнозу аналитиков Альпари, в июле снижение курса доллара и евро к гривне продолжится. С высокой вероятностью евро продолжить дешеветь по отношению к доллару, а значит, он снизится к гривне сильнее американской валюты.