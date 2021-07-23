Курс євро впав нижче 32 гривень вперше за рік

Національний банк України (НБУ) на 26 липня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,84 гривень за євро. Це на 19 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 26 липня встановлено на такому рівні: 31,845 гривень за євро (-0,1893 грн). При цьому курс євро на 23 липня становить 32,0343 гривень за євро.



Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс впав до річного мінімуму. Нижче курс був назад - 22 липня 2020 року - 31,67 гривень за євро.



Скріншот (bank.gov.ua)

