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Курс євро впав нижче 32 гривень вперше за рік

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Україна, П'ятниця 23 липня 2021 17:51
Курс євро впав нижче 32 гривень вперше за рік Фото: курс євро впав до мінімуму за останній рік (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 26 липня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,84 гривень за євро. Це на 19 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 26 липня встановлено на такому рівні: 31,845 гривень за євро (-0,1893 грн). При цьому курс євро на 23 липня становить 32,0343 гривень за євро.
Курс євро впав нижче 32 гривень вперше за рік
Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс впав до річного мінімуму. Нижче курс був назад - 22 липня 2020 року - 31,67 гривень за євро.

Курс євро впав нижче 32 гривень вперше за рік
Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 26 копійок до 31,83 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,80 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків Альпарі, в липні зниження курсу долара і євро до гривні продовжиться. З високою ймовірністю Євро продовжити дешевшати по відношенню до долара, а значить, він знизиться до гривні сильніше американської валюти.

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