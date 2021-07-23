Курс доллара ускорил падение на межбанке
Курс доллара на межбанке в продаже 23 июля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 11 копеек до 27,06 гривен за доллар, курс в покупке до 27,04 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 26 копеек до 31,83 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,0400 - 27,0600 грн/доллар, евро 31,8098 - 31,8333 грн/евро, российский рубль 0,3667 - 0,3671 грн/рубль.
Напомним, торги по доллару на межбанке 21 июля 2021 года закрылись в диапазоне: 27,1500 - 27,1700 грн/доллар, евро 32,0750 - 32,0986 грн/евро, российский рубль 0,3677 - 0,3683 грн/рубль.
Курс НБУ
НБУ резко снизил курс доллара. Официальный курс гривны к доллару на 26 июля установлен на таком уровне: 27,048 гривен за 1 доллар (-0,1435 грн). При этом курс доллара на 23 июля составляет 27,1915 гривен за 1 доллар.