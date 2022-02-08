Курс евро упал ниже 32 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 февраля 2022 года установил официальный курс евро на уровне 31,92 гривен за евро. Это на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 9 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 31,9255 гривен за евро (-0,1469 грн). При этом курс евро на 8 февраля составляет 32,0724 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, курс евро снижается второй день подряд.
Скриншот bank.gov.ua
На межбанке курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 31,94 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,92 гривен за евро.