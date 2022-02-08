RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Курс євро впав нижче 32 гривень

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 9 лютого 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 31,92 гривень за євро. Це на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 9 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 31,9255 гривень за євро (-0,1469 грн). При цьому курс євро на 8 лютого становить 32,0724 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс євро знижується другий день поспіль.

Скріншот bank.gov.ua

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 31,94 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,92 гривень за євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс євро