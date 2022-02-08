Курс євро впав нижче 32 гривень

Національний банк України (НБУ) на 9 лютого 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 31,92 гривень за євро. Це на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 9 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 31,9255 гривень за євро (-0,1469 грн). При цьому курс євро на 8 лютого становить 32,0724 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, курс євро знижується другий день поспіль.
Скріншот bank.gov.ua
На міжбанку курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 31,94 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,92 гривень за євро.