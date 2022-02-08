Курс доллара на межбанке снова вырос до 28 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 8 февраля 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 28,00 гривен за доллар, курс в покупке до 27,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 31,94 гривен за евро.