Курс евро упал ниже 32 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 31,96 гривен за евро. Это на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 6 сентября установлен на таком уровне: 31,9684 гривен за евро (-0,0383 грн). При этом курс евро на 3 сентября составляет 32,0067 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс евро упал после того, как накануне он поднялся до 32 гривен впервые с конца июля.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 31,97 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,94 гривен за евро.