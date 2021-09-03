Межбанк закрылся падением курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 3 сентября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 8 копеек до 26,89 гривен за доллар, курс в покупке до 26,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 31,97 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,8750 - 26,8950 грн/доллар, евро 31,9490 - 31,9700 грн/евро, российский рубль 0,3693 - 0,3697 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 2 сентября закрылись в диапазоне: доллар 26,9550 - 26,9750 грн/доллар, евро 31,9632 - 31,9869 грн/евро, российский рубль 0,3701 - 0,3707 грн/рубль.