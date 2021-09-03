Курс євро впав нижче 32 гривень

Національний банк України (НБУ) на 6 вересня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,96 гривень за євро. Це на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 6 вересня встановлено на такому рівні: 31,9684 гривень за євро (-0,0383 грн). При цьому курс євро на 3 вересня становить 32,0067 гривень за євро.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс євро впав після того, як напередодні він піднявся до 32 гривень вперше з кінця липня.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 31,97 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,94 гривень за євро.