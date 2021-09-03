Курс евро упал ниже 32 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 31,96 гривен за евро. Это на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 6 сентября установлен на таком уровне: 31,9684 гривен за евро (-0,0383 грн). При этом курс евро на 3 сентября составляет 32,0067 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро упал после того, как накануне он поднялся до 32 гривен впервые с конца июля.

Скриншот (bank.gov.ua)