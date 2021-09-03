ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Курс євро впав нижче 32 гривень

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 03 вересня 2021 17:52
Курс євро впав нижче 32 гривень Фото: курс євро впав на 4 копійки (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 6 вересня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,96 гривень за євро. Це на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 6 вересня встановлено на такому рівні: 31,9684 гривень за євро (-0,0383 грн). При цьому курс євро на 3 вересня становить 32,0067 гривень за євро.

Курс євро впав нижче 32 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро впав після того, як напередодні він піднявся до 32 гривень вперше з кінця липня.

Курс євро впав нижче 32 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 31,97 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,94 гривень за євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс євро Курс НБУ Курс гривні
NEWS
Вперше з початку червня в Україні понад 2,5 тисячі нових випадків коронавірусу
Вперше з початку червня в Україні понад 2,5 тисячі нових випадків коронавірусу
DAILY
Боротьба за виживання. Чи падає ефективність COVID-вакцин
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Боротьба за виживання. Чи падає ефективність COVID-вакцин