Курс євро впав нижче 32 гривень

Національний банк України (НБУ) на 6 вересня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,96 гривень за євро. Це на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 6 вересня встановлено на такому рівні: 31,9684 гривень за євро (-0,0383 грн). При цьому курс євро на 3 вересня становить 32,0067 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро впав після того, як напередодні він піднявся до 32 гривень вперше з кінця липня.

Скріншот (bank.gov.ua)