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Курс евро упал ниже 31 гривны впервые с июля прошлого года

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Украина, Среда 29 сентября 2021 17:52
Курс евро упал ниже 31 гривны впервые с июля прошлого года Фото: курс евро упал на 5 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 30,98 гривен за евро. Это на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 30 сентября установлен на таком уровне: 30,981 гривен за евро (-0,0525 грн). При этом курс евро на 29 сентября составляет 31,0335 гривен за евро.

Курс евро упал ниже 31 гривны впервые с июля прошлого года

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро упал до минимума за 14,5 месяцев. Ниже курс был только 15 июля 2020 года - 30,8745 гривен за евро.

Курс евро упал ниже 31 гривны впервые с июля прошлого года

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 30,95 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,93 гривен за евро.

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