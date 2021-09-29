Курс евро упал ниже 31 гривны впервые с июля прошлого года

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 30,98 гривен за евро. Это на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 30 сентября установлен на таком уровне: 30,981 гривен за евро (-0,0525 грн). При этом курс евро на 29 сентября составляет 31,0335 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро упал до минимума за 14,5 месяцев. Ниже курс был только 15 июля 2020 года - 30,8745 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)