Курс євро впав нижче 31 гривні вперше з липня минулого року

Національний банк України (НБУ) на 30 вересня 2021 року встановив курс євро на рівні 30,98 гривень за євро. Це на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 30 Вересня встановлений на такому рівні: 30,981 гривень за євро (-0,0525 грн). При цьому курс євро на 29 вересня становить 31,0335 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро впав до мінімуму за 14,5 місяців. Нижче курс був тільки 15 липня 2020 року - 30,8745 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)