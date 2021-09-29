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Курс євро впав нижче 31 гривні вперше з липня минулого року

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Україна, Середа 29 вересня 2021 17:52
Курс євро впав нижче 31 гривні вперше з липня минулого року Фото: курс євро впав на 5 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 30 вересня 2021 року встановив курс євро на рівні 30,98 гривень за євро. Це на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 30 Вересня встановлений на такому рівні: 30,981 гривень за євро (-0,0525 грн). При цьому курс євро на 29 вересня становить 31,0335 гривень за євро.

Курс євро впав нижче 31 гривні вперше з липня минулого року

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро впав до мінімуму за 14,5 місяців. Нижче курс був тільки 15 липня 2020 року - 30,8745 гривень за євро.

Курс євро впав нижче 31 гривні вперше з липня минулого року

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 9 копійок до 30,95 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,93 гривень за євро.

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