Межбанк закрылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 29 сентября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 26,59 гривен за доллар, курс в покупке до 26,57 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 30,95 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,5750 - 26,5950 грн/доллар, евро 30,9306 - 30,9512 грн/евро, российский рубль 0,3647 - 0,3653 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 28 сентября закрылись в диапазоне: доллар 26,5550 - 26,5750 грн/доллар, евро 31,0215 - 31,0449 грн/евро, российский рубль 0,3647 - 0,3651 грн/рубль.