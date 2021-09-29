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Межбанк закрылся ростом курса доллара

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Украина, Среда 29 сентября 2021 17:35
Межбанк закрылся ростом курса доллара Фото: курс доллара вырос на 2 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 29 сентября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 26,59 гривен за доллар, курс в покупке до 26,57 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 30,95 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,5750 - 26,5950 грн/доллар, евро 30,9306 - 30,9512 грн/евро, российский рубль 0,3647 - 0,3653 грн/рубль.

Межбанк закрылся ростом курса доллара

Напомним, торги по доллару на межбанке 28 сентября закрылись в диапазоне: доллар 26,5550 - 26,5750 грн/доллар, евро 31,0215 - 31,0449 грн/евро, российский рубль 0,3647 - 0,3651 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,57 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

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