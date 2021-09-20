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Курс евро упал до минимума за месяц

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Украина, Понедельник 20 сентября 2021 17:52
Курс евро упал до минимума за месяц Фото: курс евро упал на 19 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 31,27 гривен за евро. Это на 19 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 21 сентября установлен на таком уровне: 31,2701 гривен за евро (-0,1925 грн). При этом курс евро на 20 сентября составляет 31,4626 гривен за евро.

Курс евро упал до минимума за месяц

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро упал до минимума за месяц. Ниже курс был 25 августа - 31,1287 гривен за евро.

Курс евро упал до минимума за месяц

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 31,27 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,25 гривен за евро.

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