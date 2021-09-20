Национальный банк Украины (НБУ) на 21 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 31,27 гривен за евро. Это на 19 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 21 сентября установлен на таком уровне: 31,2701 гривен за евро (-0,1925 грн). При этом курс евро на 20 сентября составляет 31,4626 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро упал до минимума за месяц. Ниже курс был 25 августа - 31,1287 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)