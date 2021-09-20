Курс доллара закрылся небольшим ростом на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 20 сентября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 26,69 гривен за доллар, курс в покупке до 26,67 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 31,27 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,6750 - 26,6950 грн/доллар, евро 31,2577 - 31,2705 грн/евро, российский рубль 0,3634 - 0,3638 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 17 сентября закрылись в диапазоне: доллар 26,6650 - 26,6850 грн/доллар, евро 31,3447- 31,3682 грн/евро, российский рубль 0,3667 - 0,3673 грн/рубль