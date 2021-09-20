ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Курс євро впав до мінімуму за місяць

Новость на русском →
Україна, Понеділок 20 вересня 2021 17:52
Курс євро впав до мінімуму за місяць Фото: курс євро впав на 19 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 21 вересня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,27 гривень за євро. Це на 19 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 21 вересня встановлено на такому рівні: 31,2701 гривень за євро (-0,1925 грн). При цьому курс євро на 20 вересня становить 31,4626 гривень за євро.

Курс євро впав до мінімуму за місяць

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро впав до мінімуму за місяць. Нижче курс був 25 серпня - 31,1287 гривень за євро.

Курс євро впав до мінімуму за місяць

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 9 копійок до 31,27 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,25 гривень за євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс євро Курс НБУ Курс гривні
NEWS
Карантин в Україні: які правила діють та коли чекати посилення
Карантин в Україні: які правила діють та коли чекати посилення
DAILY
Монобільшість Путіна. Як "Єдина Росія" знову виграла вибори до Держдуми
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Монобільшість Путіна. Як "Єдина Росія" знову виграла вибори до Держдуми