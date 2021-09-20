Національний банк України (НБУ) на 21 вересня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,27 гривень за євро. Це на 19 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 21 вересня встановлено на такому рівні: 31,2701 гривень за євро (-0,1925 грн). При цьому курс євро на 20 вересня становить 31,4626 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро впав до мінімуму за місяць. Нижче курс був 25 серпня - 31,1287 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)