Курс евро упал до минимума с июля прошлого года

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 октября 2021 года установил курс евро на уровне 30,82 гривен за евро. Это на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 1 октября установлен на таком уровне: 30,8231 гривен за евро (-0,1579 грн). При этом курс евро на 30 сентября составляет 30,981 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро упал до минимума за 14,5 месяцев. Ниже курс был только 14 июля 2020 года - 30,687 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)