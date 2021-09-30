Межбанк закрылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 30 сентября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,58 гривен за доллар, курс в покупке до 26,56 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 30,79 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,5650 - 26,5850 грн/доллар, евро 30,7755- 30,7987 грн/евро, российский рубль 0,3645 - 0,3648 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 29 сентября закрылись в диапазоне: доллар 26,5750 - 26,5950 грн/доллар, евро 30,9306 - 30,9512 грн/евро, российский рубль 0,3647 - 0,3653 грн/рубль.