Курс євро впав до мінімуму з липня минулого року

Національний банк України (НБУ) на 1 жовтня 2021 року встановив курс євро на рівні 30,82 гривень за євро. Це на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 1 жовтня встановлено на такому рівні: 30,8231 гривень за євро (-0,1579 грн). При цьому курс євро на 30 вересня становить 30,981 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро впав до мінімуму за 14,5 місяців. Нижче курс був тільки 14 липня 2020 року - 30,687 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)