Курс евро упал до минимума с июля прошлого года

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 31,03 гривен за евро. Это на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 29 сентября установлен на таком уровне: 31,0335 гривен за евро (-0,1429 грн). При этом курс евро на 27 сентября составляет 31,1764 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро упал до минимума за 14 месяцев. Ниже курс был только 16 июля 2020 года - 31,0309 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)