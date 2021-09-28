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Курс евро упал до минимума с июля прошлого года

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Украина, Вторник 28 сентября 2021 17:52
Курс евро упал до минимума с июля прошлого года Фото: курс евро упал на 14 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 31,03 гривен за евро. Это на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 29 сентября установлен на таком уровне: 31,0335 гривен за евро (-0,1429 грн). При этом курс евро на 27 сентября составляет 31,1764 гривен за евро.

Курс евро упал до минимума с июля прошлого года

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро упал до минимума за 14 месяцев. Ниже курс был только 16 июля 2020 года - 31,0309 гривен за евро.

Курс евро упал до минимума с июля прошлого года

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 31,04 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,02 гривен за евро.

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