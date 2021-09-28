Курс євро впав до мінімуму з липня минулого року

Національний банк України (НБУ) на 29 вересня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,03 гривень за євро. Це на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 29 вересня встановлено на такому рівні: 31,0335 гривень за євро (-0,1429 грн). При цьому курс євро на 27 вересня становить 31,1764 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро впав до мінімуму за 14 місяців. Нижче курс був тільки 16 липня 2020 року - 31,0309 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)