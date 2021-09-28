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Курс євро впав до мінімуму з липня минулого року

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Україна, Вівторок 28 вересня 2021 17:52
Курс євро впав до мінімуму з липня минулого року Фото: курс євро впав на 14 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 29 вересня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,03 гривень за євро. Це на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 29 вересня встановлено на такому рівні: 31,0335 гривень за євро (-0,1429 грн). При цьому курс євро на 27 вересня становить 31,1764 гривень за євро.

Курс євро впав до мінімуму з липня минулого року

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро впав до мінімуму за 14 місяців. Нижче курс був тільки 16 липня 2020 року - 31,0309 гривень за євро.

Курс євро впав до мінімуму з липня минулого року

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 11 копійок до 31,04 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,02 гривень за євро.

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