Межбанк закрылся дальнейшим снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 28 сентября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии упал на 5 копеек до 26,57 гривен за доллар, курс в покупке до 26,55 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 31,04 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,5550 - 26,5750 грн/доллар, евро 31,0215 - 31,0449 грн/евро, российский рубль 0,3647 - 0,3651 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 27 сентября закрылись в диапазоне: доллар 26,6050 - 26,6250 грн/доллар, евро 31,1305 - 31,1539 грн/евро, российский рубль 0,3663 - 0,3666 грн/рубль.