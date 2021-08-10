Курс евро упал до минимума с июля прошлого года
Фото: курс евро упал на 17 копеек (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 11 августа 2021 года установил курс евро на уровне 31,36 гривен за евро. Это на 17 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 11 августа установлен на таком уровне: 31,3617 гривен за евро (-0,1685 грн). При этом курс евро на 10 августа составляет 31,5302 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс упал до годового минимума. Ниже курс был назад - 20 июля 2020 года - 31,2554 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 31,40 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,38 гривен за евро.