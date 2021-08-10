Курс евро упал до минимума с июля прошлого года

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 августа 2021 года установил курс евро на уровне 31,36 гривен за евро. Это на 17 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 11 августа установлен на таком уровне: 31,3617 гривен за евро (-0,1685 грн). При этом курс евро на 10 августа составляет 31,5302 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс упал до годового минимума. Ниже курс был назад - 20 июля 2020 года - 31,2554 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)