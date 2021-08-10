Межбанк закрылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 10 августа 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 26,80 гривен за доллар, курс в покупке до 26,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 31,40 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,7850 - 26,8050 грн/доллар, евро 31,3813 - 31,4047 грн/евро, российский рубль 0,3621 - 0,3625 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 9 августа 2021 года закрылись в диапазоне: 26,7400 - 26,7600 грн/доллар, евро 31,4515 - 31,4751 грн/евро, российский рубль 0,3640 - 0,3644 грн/рубль.