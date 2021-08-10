Курс євро впав до мінімуму з липня минулого року

Національний банк України (НБУ) на 11 серпня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,36 гривень за євро. Це на 17 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 11 серпня встановлено на такому рівні: 31,3617 гривень за євро (-0,1685 грн). При цьому курс євро на 10 серпня становить 31,5302 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс впав до річного мінімуму. Нижче курс був назад - 20 липня 2020 року - 31,2554 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)