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Курс євро впав до мінімуму з липня минулого року

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Україна, Вівторок 10 серпня 2021 17:52
Курс євро впав до мінімуму з липня минулого року Фото: курс євро впав на 17 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 11 серпня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,36 гривень за євро. Це на 17 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 11 серпня встановлено на такому рівні: 31,3617 гривень за євро (-0,1685 грн). При цьому курс євро на 10 серпня становить 31,5302 гривень за євро.

Курс євро впав до мінімуму з липня минулого року

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс впав до річного мінімуму. Нижче курс був назад - 20 липня 2020 року - 31,2554 гривень за євро.

Курс євро впав до мінімуму з липня минулого року

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 31,40 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,38 гривень за євро.

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