ru ua
Чт, 04 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Курс евро упал до минимума с июля 2020 года

Новина українською →
Украина, Четверг 04 ноября 2021 17:52
Курс евро упал до минимума с июля 2020 года Фото: курс евро упал на 8 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 ноября 2021 года установил курс евро на уровне 30,28 гривен за евро. Это на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 5 ноября установлен на таком уровне: 30,2848 гривен за евро (-0,0798 грн). При этом курс евро на 3 ноября составляет 30,3646 гривен за евро.

Курс евро упал до минимума с июля 2020 года

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро упал до минимума более чем за год. Ниже курс был только 2 июля 2020 года - 29,9971 гривен.

Курс евро упал до минимума с июля 2020 года

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 21 копейку до 30,21 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,19 гривен за евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс гривны Курс НБУ Курс евро
NEWS
"Красная" зона и новые COVID-сертификаты. Как может измениться карантин на следующей неделе
"Красная" зона и новые COVID-сертификаты. Как может измениться карантин на следующей неделе
DAILY
Денис Казанский: Россия не соглашается с самим фактом существования независимой Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Денис Казанский: Россия не соглашается с самим фактом существования независимой Украины