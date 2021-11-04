Курс євро впав до мінімуму з липня 2020 року

Національний банк України (НБУ) на 5 листопада 2021 року встановив курс євро на рівні 30,28 гривень за євро. Це на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 5 листопада встановлено на такому рівні: 30,2848 гривень за євро (-0,0798 грн). При цьому курс євро на 3 листопада становить 30,3646 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро впав до мінімуму більш ніж за рік. Нижче курс був тільки 2 липня 2020 року - 29,9971 гривень.

Скріншот (bank.gov.ua)