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Курс євро впав до мінімуму з липня 2020 року

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Україна, Четвер 04 листопада 2021 17:52
Курс євро впав до мінімуму з липня 2020 року Фото: курс євро впав на 8 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 5 листопада 2021 року встановив курс євро на рівні 30,28 гривень за євро. Це на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 5 листопада встановлено на такому рівні: 30,2848 гривень за євро (-0,0798 грн). При цьому курс євро на 3 листопада становить 30,3646 гривень за євро.

Курс євро впав до мінімуму з липня 2020 року

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро впав до мінімуму більш ніж за рік. Нижче курс був тільки 2 липня 2020 року - 29,9971 гривень.

Курс євро впав до мінімуму з липня 2020 року

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 21 копійку до 30,21 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,19 гривень за євро.

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